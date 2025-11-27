circle x black
Cerca nel sito
 

Allegri annuncia: "Pulisic difficilmente sarà della partita"

sponsor

A rischio la sua presenza con la Lazio

Pulisic (Fotogramma/Ipa)
Pulisic (Fotogramma/Ipa)
27 novembre 2025 | 15.51
LETTURA: 1 minuti

Reduce dal successo sul derby, il Milan si appresta ad affrontare la Lazio nel match valevole per la tredicesima giornata. 

Il tecnico rossonero Massimiliano Allegri ha presentato il match nella consueta conferenza stampa prepartita.

Il titolo fantacalcistico è presto servito: "Pulisic difficilmente sarà della partita, anche se domani può succedere di tutto. Saelemaekers è a posto. Gimenez la settimana prossima dovrebbe cominciare a rientrare con la squadra. Gli altri stanno bene".

Allegri ha indicato i possibili sostituti del giocatore americano: "Loftus-Cheek può giocare da seconda punta, da esterno o da mezzala. È un giocatore affidabile, per me è molto importante".

Fantacalcio.it per Adnkronos

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
passione calcio gossip calcio stadio
Vedi anche
Influenza in anticipo, già 2 milioni di italiani a letto
News to go
Bruxelles promuove la Manovra - Video
News to go
Passaporti, novità nei pagamenti dal primo dicembre - Video
Ue, Zingaretti: "Ci sono due maggioranze" - Video
News to go
Rifiuti, nel 2025 spesa media di 340 euro
News to go
Reato di femminicidio, la Camera vota all'unanimità: è legge
News to go
APE Sociale 2025: domande entro il 30 novembre
news to go
Elezioni, 12 le Regioni in mano al centrodestra: i risultati
Il ministro Tajani in missione a Riad, videonews dal nostro inviato
News to go
Sciopero generale il 28 novembre, chi si ferma venerdì
News to go
Elezioni Regionali, urne aperte fino alle 15 in Campania, Puglia e Veneto
Ornella Vanoni, l'omaggio di Fazio a Che tempo che fa - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza