Allegri annuncia: "Pulisic difficilmente sarà della partita"

Reduce dal successo sul derby, il Milan si appresta ad affrontare la Lazio nel match valevole per la tredicesima giornata.

Il tecnico rossonero Massimiliano Allegri ha presentato il match nella consueta conferenza stampa prepartita.

Il titolo fantacalcistico è presto servito: "Pulisic difficilmente sarà della partita, anche se domani può succedere di tutto. Saelemaekers è a posto. Gimenez la settimana prossima dovrebbe cominciare a rientrare con la squadra. Gli altri stanno bene".

Allegri ha indicato i possibili sostituti del giocatore americano: "Loftus-Cheek può giocare da seconda punta, da esterno o da mezzala. È un giocatore affidabile, per me è molto importante".

Fantacalcio.it per Adnkronos