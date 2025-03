Argentina: Lautaro Martinez a rischio, le condizioni

In casa Inter apprensione attorno alle notizie che arrivano dal ritiro della Nazionale argentina attorno alle condizioni di Lautaro Martinez: il capitano dei nerazzurri infatti è stato convocato dall'Argentina per gli impegni contro Uruguay e Brasile, ma ha saltato l'ultimo allenamento per un sovraccarico muscolare alla coscia riportato negli ultimi minuti del match di domenica scorsa contro l'Atalanta in campionato.

Lautaro Martinez potrebbe dunque saltare la prossima sfida della Seleccion contro l'Uruguay, proverà poi a essere pronto per il successivo match contro il Brasile.

In ottica Inter, e in ottica Fantacalcio, il problema muscolare lamentato da Lautaro Martinez non sembrerebbe così preoccupante da mettere in dubbio la sua presenza in campionato contro l'Udinese dopo la sosta delle Nazionali.

Fantacalcio.it per Adnkronos