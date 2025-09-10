circle x black
Global Sumud Flottilla: "Secondo attacco in due giorni in acque tunisine, colpita la nave Alma" - Video

Gli attivisti denunciano la seconda aggressione alle barche dirette a Gaza per rompere il blocco di Israele e consegnare aiuti umanitari alla popolazione: "Attaccati da un drone che ha fatto cadere un dispositivo che ha dato fuoco al ponte"

Il momento dell'attacco alla nave Alma
10 settembre 2025 | 12.13
Redazione Adnkronos
La Global Sumud Flottilla, la flotta di navi civili internazionali dirette da tutto il Mediterraneo a Gaza per portare aiuti umanitari ai civili e rompere il blocco di Israele, fa sapere attraverso i suoi canali social che "il 9 settembre è stata colpita da un drone un'altra nave mentre si trovava in acque tunisine". La nave in questione si chiama "Alma e batte bandiera britannica".

"Le prove video - si legge in un post su Instagram - suggeriscono che un drone, senza luce quindi non poteva essere visto, ha fatto cadere un dispositivo che ha dato fuoco al ponte dell'Alma".

"Le fiamme - riferiscono gli attivisti - sono state estinte velocemente e nessun membro dell'equipaggio è rimasto ferito". Nonostante gli attacchi la missione "proseguirà con determinazione".

Ieri a essere colpita "da un drone israeliano" era stata la Family boat con a bordo anche Greta Thunberg. Nonostante le smentite del governo tunisino oggi gli attivisti confermano le accuse affermando in un post su Instagram che "i membri dell'equipaggio hanno recuperato un dispositivo elettronico carbonizzato dal ponte.

drone flotilla

Mentre un'indagine completa è in corso, la presenza di tale dispositivo fornisce ulteriori indicazioni che la barca è stata deliberatamente presa di mira".

