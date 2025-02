Atalanta, due recuperi importanti per Gasperini

Continua la preparazione dell'Atalanta in vista del match in programma sabato alle 15 contro il Venezia. Gasperini per il match contro i lagurani potrebbe recuperare Daniel Maldini.

L'ex Monza ha ripreso ad allenarsi con i compagni e punta al rientro contro il Venezia. Una buona notizia per Gasperini, che ritrova soluzioni e rinforzi sulla trequarti ora che il rush Scudetto prende forma.

Maldini sarà a disposizione della Dea per la sfida contro il Venezia. Partirà con ogni probabili di certezza dalla panchina, sperando di trovare a partita in corso il proprio esordio in Serie A con gli orobici.

Non sarà pronto per la gara contro il Venezia, ma anche Hien è vicinissimo al rientro. L'iter riabilitativo è ormai in discesa e l'ex Verona scalpita per ritrovare il lavoro in gruppo e poi il campo. La speranza di Gasperini è di ritrovare il difensore contro la Juventus, ma senza forzature. Se non dovesse rientrare in tempo per il 9 marzo, Hien dovrebbe tornare in tempo per lo scontro diretto contro l'Inter.

Contro il Venezia, comunque, possibile conferma dell'undici che ha battuto 5-0 l'Empoli in trasferta. L'unico cambio dovrebbe essere Ederson in mezzo al campo che si riprenderà il posto da titolare al posto di Pasalic.

Fantacalcio.it per Adnkronos