Atalanta, rottura del crociato per Bakker

Le squadre stanno preparando la nuova stagione, in casa Atalanta arriva subito una brutta notizia.

Mitchel Bakker è rimasto vittima di un grave infortunio. L'esterno olandese, fermatosi in allenamento, si è sottoposto a esami strumentali, che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, come emerge dal comunicato ufficiale del club. Una vera sfortuna per l'ex Bayer Leverkusen, tornato alla base dopo il prestito al Lille; deludente nella sua prima stagione a Bergamo, il giocatore non ha ancora ripagato l'investimento fatto su di lui e ora non potrà essere in campo prima di 6 mesi. Di seguito il comunicato dell'Atalanta su Bakker.

"Atalanta BC comunica che gli accertamenti diagnostici cui è stato sottoposto Mitchel Bakker hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro rimediata dal calciatore nel corso dell’allenamento di ieri, giovedì 24 luglio.

Nella giornata di lunedì 28 luglio il calciatore sarà sottoposto ad intervento artroscopico da parte del Professor Ezio Adriani presso il Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma".

Stagione compromessa prima dell'inizio, dunque, per il calciatore che tornerà nel 2026.

Fantacalcio.it per Adnkronos