Atalanta, Ruggeri non convocato

Brutte notizie per Gasperini alla vigilia del match in programma contro la Lazio domani sera.

Il tecnico orobico ha diramato l'elenco dei calciatori convocati contro i capitolini: c'è Giorgio Scalvini, ma la Dea dovrà fare a meno di Matteo Ruggeri. Problema al piede per l'esterno che salterà così la prossima trasferta, la speranza è quella di riaverlo a disposizione per la Supercoppa.

Ecco l'elenco completo dei convocati: Toloi, Kossounou, Hien, Godfrey, Sulemana, Cuadrado, Pasalic, Zaniolo, Lookman, Ederson, De Roon, Bellanova, De Ketelaere, Djimsiti, Kolasinac, Samardzic, Palestra, Rui Patricio, Carnesecchi, Rossi, Scalvini, Brescianini, Vlahovic, Zappacosta.

Pesa anche l'assenza dell'infortunato Retegui, in avanti sarà De Ketelaere ad agire da prima punta con alle spalle Lookman e Pasalic (in serrato ballottaggio però con Samardzic). In mezzo al campo riecco De Roon dal primo minuto al fianco di Ederson. Sulla fascia sinistra al posto di Ruggeri ci sarà Zappacosta. Dietro Kossounou può essere preferito a Djimsiti. In porta Carnesecchi.

Fantacalcio.it per Adnkronos