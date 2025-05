Atalanta, terapie per Lookman

Reduce dall'importante vittoria sulla Roma, l'Atalanta ha ripreso gli allenamenti in vista della sfida in programma sabato sera sul campo del Genoa.

A Zingonia sono tornati ad allenarsi Giorgio Scalvini e Gianluca Scamacca, ancora impegnati nei rispettivi programmi di recupero per tornare in campo la prossima stagione. Potranno invece dare il loro contributo nelle ultime due partite Stefan Posch e Marco Palestra, tornati a lavorare in campo.

Terapie invece per Kolasinac, Cuadrado e Lookman : l'attaccante nigeriano è alle prese con una tendinite Achillea, ma dovrebbe essere regolarmente a disposizione contro il Genoa. Terapie anche per Toloi, il quale nelle prossime ore sarà sottoposto ad accertamenti strumentali.

Fantacalcio.it per Adnkronos