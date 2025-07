Bologna, è fatta per l'arrivo di Immobile

Ciro Immobile torna nel listone Fantacalcio: ora ci siamo. E' tutto fatto per il ritorno dell'ex Lazio nel nostro campionato, indosserà la maglia del Bologna. Trovato infatti l'accordo totale con l'entourage del calciatore e il club rossoblù per un contratto annuale, con opzione di rinnovo fino al 2027. Dopo una sola stagione al Besiktas, Ciro Immobile torna dunque al Fantacalcio con la maglia del Bologna ed è già tanta la curiosità sul suo profilo in vista della prossima asta.

L'ex Lazio, uno dei migliori bomber di sempre in Serie A, ha voglia di rimettersi in gioco. Immobile ha dimostrato di poter essere decisivo a suon di +3 nel nostro campionato. Al momento la squadra di mister Italiano può contare anche sugli attaccanti Castro e Dallinga, ma l'esperienza di Immobile stuzzica e non poco in ottica Fantacalcio.