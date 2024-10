Bologna, Ferguson tra i convocati

Lewis Ferguson sta per tornare. Il centrocampista del Bologna ha recuperato dopo il tremendo infortunio rimediato al ginocchio nella scorsa primavera. Italiano lo ha messo nella lista dei convocati per il match in programma domani contro il Cagliari. Una grande notizia per i fantallenatori che lo hanno acquistato nelle aste estive puntando, appunto, ad un rientro in autunno.

Per una buona notizia ne arriva, pero', anche una meno buona. Questa mattina si è operato, infatti, il centrocampista Aebischer. Questo il bollettino medico del club: "Questa mattina Michel Aebischer si è sottoposto ad intervento di sports-hernia eseguito dall’equipe del prof. Dallari presso l’Istituto Rizzoli, e perfettamente riuscito. Nei prossimi giorni saranno stimati i tempi di recupero".

Lo svizzero potrebbe tornare a disposizione dell'allenatore tra fine 2024 ed inizio 2025.

Fantacalcio.it per Adnkronos