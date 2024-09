Bologna: si ferma ancora Holm

Brutte notizie in arrivo in casa Bologna e anche in ottica Fantacalcio. Come riportato dal sito ufficiale del club felsineo, si è fermato di nuovo per infortunio Emil Holm. Il difensore ex Atalanta, che non ha ancora debuttato con i rossoblù, rischia di rimanere fermo anche nelle prossime settimane.

Ecco il comunicato del Bologna dopo l'allenamento di oggi: "La squadra prosegue i lavori verso Como: oggi, con altri tre Nazionali rientrati a Casteldebole, i rossoblù hanno svolto attivazione atletica e lavoro tecnico-tattico. Allenamento differenziato per Martin Erlic, Lewis Ferguson e Dan Ndoye, terapie per Oussama El Azzouzi. Emil Holm ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia destra: le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente".

Fantacalcio.it per Adnkronos