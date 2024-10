Bremer: intervento riuscito. Il comunicato della Juventus

È perfettamente riuscito l'intervento chirurgico a cui è stato sottoposto questa mattina Gleison Bremer .

Il giocatore bianconero è stato sottoposto a un intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro dopo l'infortunio patito nei primi minuti della gara di Champions League con il Lipsia.

Per lui stagione praticamente finita, anche se non è da escludere che possa tornare in campo nelle ultime partite per poi prendere parte al nuovo Mondiale per Club che prenderà il via il 15 giugno prossimo.

Il comunicato ufficiale:

Gleison Bremer questa mattina è stato sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

L’intervento, eseguito presso l’Hôpital Privé Jean Mermoz di Lione dal Dottor Bertrand Cottet-Sonnery alla presenza del responsabile sanitario della Juventus dott. Luca Stefanini, è perfettamente riuscito e il calciatore inizierà nei prossimi giorni l'iter riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica.

Fantacalcio.it per Adnkronos