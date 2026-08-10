Brutto stop per Marianucci: almeno 2 mesi fuori

Il Napoli perde il difensore infortunatosi in amichevole contro il Celta Vigo
Brutte notizie in casa Napoli per quanto riguarda l'infortunio accusato da Luca Marianucci. Il difensore azzurro si è infortunato nel corso dell'amichevole pareggiata 1-1 contro il Ceuta Vigo. Sottoposto agli esami strumentali, è emersa una lesione di alto grado collaterale mediale del ginocchio sinistro.
Luca Marianucci dovrebbe stare fermo per un periodo di circa 2-3 mesi. Un duro colpo per La Rosa di Max Allegri.
Il comunicato del Napoli: In seguito al trauma contusivo-distorsivo rimediato nel corso dell'amichevole contro il Celta Vigo, Luca Marianucci si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado del collaterale mediale del ginocchio sinistro.
Fantacalcio.it per Adnkronos