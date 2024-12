Convocati Roma: la decisione su Dovbyk e Cristante

Allenamento di rifinitura per la Roma che domani sera affronterà il Lecce. Buone notizie per Claudio Ranieri sul fronte Dovbyk: l'attaccante era in forte dubbio per un attacco influenzale, ma è presente nell'elenco dei convocati.

Da valutare se Ranieri lo schiererà dal primo minuto al fianco di Dybala o lo farà partire dalla panchina per poi inserirlo a gara in corso. Non è stato convocato, invece, Bryan Cristante che non ha recuperato dal problema accusato nella partita contro l'Atalanta. Ma ecco l'elenco completo dei convocati



Angelino, Baldanzi, Celik, Dahl, Dovbyk, Dybala, El Shaarawy, Hermoso, Hummels, Kone, Le Fee, Mancini, Marin, Ndicka, Paredes, Pellegrini, Pisilli, Ryan, Saelemaekers, Sangarè, Saud, Shomurodov, Soule, Svilar, Zalewski.

Ranieri rilancerà Pellegrini per completare la mediana con Paredes e Konè. Sulla fasce ci saranno Angelino e Celik, ma a destra scalpita Saelemaekers a dare respiro al turco.

Fantacalcio.it per Adnkronos