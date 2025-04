Dumfries: infortunio più grave del previsto? Lautaro invece accorcia e rientra

Notizie contrastanti in casa Inter. A parte anche Dimarco e Arnautovic

Dopo aver saltato le recenti sfide con Udinese e Milan tra campionato e Coppa Italia, Lautaro Martinez torna a disposizione dell'Inter e dei fantallenatori.

L'attaccante argentino questa mattina si è allenato parzialmente in gruppo e domani dovrebbe invece svolgere l'intera seduta di allenamento con il resto dei compagni di squadra.

Resta da capire se Simone Inzaghi lo preserverà per la gara di Parma, dove il Toro potrebbe partire dalla panchina anche alla luce del tour de force che attende i nerazzurri tra campionato e coppe.

Questa mattina allenamento a parte in via precauzionale anche per Federico Dimarco e Marko Arnautovic, dopo la panchina nel derby di Coppa Italia.

Se da un lato l'Inter può tirare un sospiro di sollievo per il rientro del suop capitano, dall'altro in casa nerazzurra c'è un pizzico di apprensione per le condizioni di Denzel Dumfries.

Il giocatore olandese potrebbe averne per altre tre/quattro settimane, rientrando dunque nella seconda metà di aprile e non nella prima come previsto inizialmente.

Fantacalcio.it per Adnkronos