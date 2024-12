Empoli, rottura del crociato per Pellegri

L'Empoli perde uno dei suoi attaccanti con il miglior rendimento fino ad ora. Pietro Pellegri ha rimediato un brutto infortunio, infatti, durante il primo tempo del match vinto dall'Empoli contro il Verona.

Il giocatore è atterrato male al suolo dopo un duello aereo: ampi cenni di cambio alla panchina visto il dolore al ginocchio sinistro. Al minuto 11 D’Aversa non ha potuto fare altro che richiamarlo in panchina e lanciare in campo Lorenzo Colombo.

L'infortunio di Pellegri, apparso subito grave, è una vera e propria tegola per i fantallenatori e per D'Aversa. Secondo i primi aggiornamenti, l'attaccante dell'Empoli ha riportato la rottura del crociato del ginocchio sinistro. Una batosta durissima per il calciatore che questa mattina ha svolto gli esami clinici del caso. La sua stagione si è conclusa in anticipo: 3 gol in 9 presenze ed una fantamedia vicina al 7.

