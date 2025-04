Fiorentina: appendicite per Dodò

Assenza pesante in casa Fiorentina, che domenica affronterà l'Empoli al Franchi dopo il successo in campionato a Cagliari.

Mancherà infatti Dodò , da questa notte il laterale brasiliano si trova in ospedale per problemi di appendicite.

L'esterno viola dovrebbe essere operato, saltando così il derby toscano di campionato e anche la semifinale d'andata di Conference League contro il Betis.

Via social, Dodò ha commentato: "Non preoccupatevi ragazzi, per uno che è tornato da un crociato in 4 mesi un'appendicite non è niente".