Genoa: out Miretti ed Ekuban contro la Lazio

Il Genoa pronto alla sfida di Marassi delle ore 18.30 contro la Lazio, gara che varrà molto per la corsa all'Europa dei capitolini. I liguri si avvicinano al match con ancora qualche cerotto: saranno infatti assenti Ekuban e Miretti, così come i lungodegenti Cornet e Malinovskyi. Out dai convocati anche Onana e Matturro.

Di seguito l'elenco completo dei convocati diramato in mattinata dal club rossoblù: Ahanor, Badelj, Bani, Barbini, de Winter, Ekhator, Frendrup, Kassa, Leali, Martin, Masini, Messias, Norton Cuffy, Nuredini, Otoa, Pinamonti, Sabelli, Siegrist, Sommariva, Thorsby, Vasquez, Venturino, Vitinha, Zanoli.

Fantacalcio.it per Adnkronos