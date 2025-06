Gilardino al Pisa, accordo raggiunto

Il mosaico delle panchine in Serie A va via via riempendosi. Alberto Gilardino sarà il nuovo allenatore della neopromossa Pisa.

L'ex allenatore del Genoa prenderà il posto di Filippo Inzaghi che dopo la promozione raggiunta ha firmato un contratto col Palermo.

Gilardino ha accettato la proposta del club toscano e firmerà un contratto di due anni, più uno di opzione. Nelle prossime ore è atteso l'annuncio ufficiale dei nerazzurri, che daranno il benvenuto ad Alberto Gilardino come nuovo allenatore del club.

