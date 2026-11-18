Kenan Yildiz è sempre più vicino al ritorno in campo. Il fantasista turco ha compiuto un passo avanti decisivo nel suo lungo percorso di recupero ed è stato fotografato ieri sui campi dello Juventus Training Center mentre correva su uno dei campi dello Juventus Training Center con tanto di pallone tra i piedi.

Il calvario del talento bianconero era iniziato subito dopo la prima giornata di campionato contro il Frosinone, portando poi all'operazione chirurgica del 31 agosto per la frattura alla base del quinto metatarso del piede sinistro. Dopo settimane divise tra il J Medical, la palestra e la fisioterapia, il ritorno sull'erba a contatto col pallone rappresenta finalmente la luce in fondo al tunnel per Luciano Spalletti. In casa Juventus, però, nessuno vuole affrettare i tempi e si procede con la massima cautela per scongiurare qualsiasi ricaduta.

Le previsioni attuale fissano il rientro in campo di Yildiz a metà dicembre, tra la sfida casalinga contro il Monza del 14 dicembre all'Allianz Stadium e la delicata trasferta all'Olimpico contro la Roma del 19.

Fantacalcio.it per Adnkronos