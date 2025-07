Il Milan ufficializza Terracciano. Sportiello all'Atalanta

Girandola di portieri in Serie A, soprattutto per quel che riguarda il mercato dei dodicesimi. Pietro Terracciano è un nuovo giocatore del Milan. Nuovo rinforzo per il pacchetto di portiere per la squadra di Massimiliano Allegri.

Ad annunciare la notizia è stato lo stesso Milan che ha diramato un comunicato ufficiale sui propri canali. Di seguito la nota:

"AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Pietro Terracciano. Il portiere italiano ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2026, prolungabile al verificarsi di determinate condizioni fino al 30 giugno 2027.

Nato a San Felice a Cancello l'8 marzo 1990, Terracciano cresce nel Settore Giovanile dell'Avellino. Nella sua carriera veste, inoltre, le maglie di Nocerina, Milazzo, Catania, Salernitana ed Empoli, prima di trasferirsi alla Fiorentina con cui totalizza 156 presenze.

Pietro Terracciano vestirà la maglia rossonera numero 1".

Mentre l'ex dodicesimo rossonero, Sportiello, va all'Atalanta e sarà il vice di Carnesecchi.

Movimenti fondamentali soprattutto in ottica aste per quei fantallenatori che amano prendere tutto il pacchetto portieri di un'intera squadra.

Fantacalcio.it per Adnkronos