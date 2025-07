Immobile al Bologna, sarà lui il rigorista?

Ciro Immobile è un nuovo calciatore del Bologna. Dopo un anno in Turchia, l'attaccante è tornato nel nostro campionato, per la gioia anche dei fantallenatori.

Negli ultimi anni, infatti, Immobile è stato uno dei calciatori che ha portato più bonus ai fantallenatori. E sapendo quanto sia amato appunto dal popolo fantacalcistico, sotto il post dell'ufficialità ha commentato: "Fantallenatori, sono tornato".

Immobile resta un profilo in grado di garantire gol, minuti e soprattutto rigori. È proprio da qui che nasce la prima grande riflessione in ottica fantacalcio.

In carriera, Ciro Immobile ha calciato 105 rigori, trasformandone 86: una media altissima, che lo consacra tra i migliori specialisti in attività. Numeri che parlano da soli e che, inevitabilmente, lo proiettano in cima alla lista dei rigoristi del Bologna. Una novità che cambia le carte in tavola per Riccardo Orsolini, rigorista titolare nelle ultime stagioni e spesso decisivo anche in termini fantacalcistici.

Con Immobile in campo, sarà quindi l’ex biancoceleste a presentarsi molto probabilmente sul dischetto, scalzando Orsolini, che potrebbe comunque avere qualche occasione in caso di assenza del compagno o — più raramente — su concessione. Un fattore di cui tenere conto.

Fantacalcio.it per Adnkronos