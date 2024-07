Immobile saluta il Fantacalcio?

Ciro Immobile è pronto a lasciare la serie A e la Lazio. Questa è la notizia che sta rimbalzando sui quotidiani turchi in queste ore.

La Lazio ed il Besiktas, in contatto da diverso tempo, hanno trovato l'accordo totale e definitivo per il passaggio in Turchia di Ciro Immobile. Il club di Istanbul ha già stilato il contratto da sottoporre al giocatore italiano che arriverà a guadagnare cifre davvero importanti: per lui è pronto un biennale con un ingaggio nettamente superiore ai 4.5 milioni percepiti alla Lazio.

Definito ogni dettaglio, Immobile è atteso in Turchia per sostenere le visite mediche di routine e per mettere nero su bianco.

Immobile ha preso parte a 250 gol in Serie A (201 reti e 49 assist): dal 2012/13, almeno 50 più di qualsiasi altro giocatore nella competizione (al secondo posto a quota 200 troviamo Domenico Berardi). Un bottino incredibile che prende in considerazione anche la sua parentesi al Genoa e le due tappe con la maglia del Torino. Va da sé, ovviamente, che il "grosso" del lavoro lo abbia fatto dal 2016, ovvero da quando gioca nella Capitale.

La sua ultima annata, però, è stata decisamente deludente, con appena 7 gol, 1 assist e una fanta-media del 6.59 lontana anni luce dalla sua miglior versione.

Fantacalcio.it per Adnkronos