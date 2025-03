Occhio quindi alle condizioni di Stefan de Vrij. Il difensore dell'Inter si è fermato di nuovo prima del match di ieri sera contro il Feyenoord in Champions League, ma non ha riportato un problema serio. Rimane comunque in dubbio in vista del big match contro l'Atalanta in programma nel prossimo turno di Serie A. Solo nei prossimi giorni si capirà se ci sarà o meno contro la Dea o tornerà in campo (e al Fantacalcio) dopo la sosta per le Nazionali.

Fantacalcio.it per Adnkronos