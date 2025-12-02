circle x black
Infortunio muscolare per Berardi

Lesione di medio grado, addio al 2025 per il centravanti del Sassuolo

Domenico Berardi (Fotogramma/Ipa)
02 dicembre 2025 | 08.28
Domenico  Berardi  è stato costretto a lasciare il campi al 51' minuto della sfida, poi persa, contro il Como. L'attaccante neroverde ha accusato un problema muscolare, e nella mattinata di oggi si è sottoposto agli esami strumentali.

Ne è emersa una lesione di medio grado al flessore della gamba destra. I tempi di recupero dovrebbero aggirarsi intorno ai 45 giorni. L'attaccante del Sassuolo tornerà in campo direttamente nel 2026, e salterà sicuramente le partite con Fiorentina, Milan, Torino, Bologna, Parma, Juventus e Roma. Potrebbe rientrare in campo contro il Napoli nel match previsto per il 17 gennaio 2026, anche se le sue condizioni saranno da monitorare in virtù della recidività del classe 1994.

Il comunicato del Sassuolo: "Gli esami strumentali effettuati a Domenico Berardi, in seguito all’infortunio rimediato in occasione della gara Como-Sassuolo, hanno evidenziato una lesione di medio grado del muscolo flessore della gamba destra. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo".

Fantacalcio.it per Adnkronos

