Inter, infortunio per Zalewski. Le ultime su Thuram

La vittoria di misura contro il Genoa e la sconfitta del Napoli a Como hanno regalato il primo posto all'Inter. La squadra nerazzurra arriva allo scontro diretto, dunque, con un punto di vantaggio. Ma le attenzioni di Simone Inzaghi non sono rivolte solo al big match in programma sabato. Ma anche alla partita di Coppa Italia in programma domani sera contro la Lazio.

E non arrivano buone notizie dall'infermeria. Il club nerazzurro deve fare i conti con l'infortunio rimediato da Nicola Zalewski. Il giocatore ex Roma si è fermato questa mattina dopo aver accusato alcuni problemi fisici. Il motivo? Un problema al polpaccio.

La problematica fisica di Zalewski è una vera e propria novità in negativo per Inzaghi. Il giocatore salterà la gara di Coppa Italia contro la Lazio di Marco Baroni. Per lui saranno necessari nuovi controlli approfonditi che stabiliranno le sue effettive condizioni. Al momento, è in serio rischio per la gara di Serie A contro il Napoli di Antonio Conte.

Fantacalcio.it per Adnkronos