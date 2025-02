Inter, le ultime su Thuram e Arnautovic

Dopo la vittoria ottenuta contro la Fiorentina, l'Inter continua la preparazione in vista del big match in programma domenica sera contro la Juventus.

Simone Inzaghi e i fantallenatori tirano un sospiro di sollievo: Marcus Thuram ci sarà contro la Juventus. L'infortunio rimediato contro la Fiorentina dovrebbe risolversi in un nulla di grave. Si tratterebbe di una semplice botta, che il francese sembra aver già smaltito nel corso di questo inizio settimana.

Oggi ci sarà l'ultimo e cruciale test per Thuram: Inzaghi e lo staff medico nerazzurro ne verificheranno le condizioni, con la speranza di ottenere già nella giornata il 100% dal calciatore. La titolarità contro la Juventus non dovrebbe essere a rischio, ma i meneghini (e i fantallenatori) attendono le ultime e decisive notizie da Appiano Gentile.

Stesso dicasi anche per l'alter ego di Thuram: solo crampi per Marko Arnautovic , uscito anzitempo nel corso di Inter-Fiorentina dopo aver sostituito proprio l'infortunato francese. L'austriaco sembra tornato nuovamente in forma e non mancherà contro la Juventus.

Inzaghi dovrebbe affidarsi, dunque, all'undici ideale: recuperato anche Dimarco che ha saltato per influenza la sfida contro la Fiorentina.

Fantacalcio.it per Adnkronos