Inter: Mkhitaryan recupera, Frattesi fa gli esami

All'indomani del pareggio col Bologna, arrivano buone notizie per l'Inter in vista della sfida con l'Empoli in programma domenica sera.

Per il match con i toscani potrebbero esserci altre assenze, tra cui quella di Davide Frattesi che nelle prossime ore sarà sottoposto e esami diagnostici. Ma dall'infermeria arrivano anche buone notizie.

Sono in crescita, invece, le condizioni di Henrikh Mkhitaryan e Joaquin Correa . Questa mattina l'armeno si è allenato regolarmente in gruppo e tornerà a giocare dal primo minuto. Potrebbe recuperare, ma partendo comunque dalla panchina, anche l'attaccante argentino.

Da valutare, infine, le condizioni di Francesco Acerbi : tornato in panchina contro il Bologna, oggi ha lavorato a parte ed è nuovamente in dubbio per domenica.

Fantacalcio.it per Adnkronos