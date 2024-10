Italia: stop Kean, mister Spalletti convoca Lucca

L'attaccante della Fiorentina non al meglio, il CT ha chiamato in ritiro anche la punta dell'Udinese

Problemi fisici per Moise Kean. L'attaccante della Fiorentina ha rimediato una lombalgia dopo la gara di ieri sera contro il Milan. Le sue condizioni saranno valutate nel corso della mattinata dallo staff tecnico della Nazionale italiana.

Per questo, Luciano Spalletti ha deciso di convocare in Nazionale azzurra anche Lorenzo Lucca. Nelle prossime ore il bomber friulano raggiungerà il raduno di Coverciano, dove si aggregherà agli uomini scelti dal CT per le sfide di Nations League contro Belgio e Israele.

L'avvio di campionato di Lucca è stato positivo in bianconero. In queste prime giornate, l'attaccante dell'Udinese infatti è andato a voto ben sette volte (6 da titolare) e ha raccolto 3 gol, con una MediaVoto di 6,07 e una FantaMedia di 7,21.

Fantacalcio.it per Adnkronos