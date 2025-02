Juve, Cambiaso rientra contro l'Inter

Il difensore out venerdì ed in Champions

Non arrivano buone notizie in casa Juventus sul fronte Cambiaso. Dopo aver già saltato la sfida con l'Empoli, il difensore sarà assente anche contro il Como e nelle prossima sfida di Champions League contro il Psv. Ma il rientro dell'esterno bianconero è sempre più vicino.

L'esterno bianconero avrebbe messo nel mirino la sfida con l'Inter in programma il prossimo 16 febbraio per tornare a disposizione di Thiago Motta. La speranza del tecnico è di avere l'ex Genoa a disposizione per il derby d'Italia, gara cruciale per la stagione della Juventus. Una gara sentita dai bianconeri e attesa soprattutto dai fantallenatori dopo il pirotecnico 4-4 dell'andata.

Contro i lariani, in difesa possibile conferma per la coppia centrale formata da Gatti e Veiga, a sinistra possibile l'impiego di McKennie che ha già ricoperto quel ruolo in questo campionato.

Solito ballottaggio in attacco: Kolo Muani o Vlahovic? Al momento il francese sembra leggermente avanti nelle gerarchie di Thiago Motta.

Fantacalcio.it per Adnkronos