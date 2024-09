Juve, come stanno Thuram e Weah? Le ultime

La sosta per le Nazionali sta per terminare, la Juventus scenderà in campo sabato pomeriggio contro l'Empoli alle 18.

La squadra bianconera si è ritrovato al JTC per preparare la prossima sfida: l'obiettivo di Thiago Motta è recuperare Khephren Thuram e Timothy Weah. I due giocatori della Juventus sono alle prese con il recupero dagli infortuni muscolari rimediati nelle ultime settimane.

Nella giornata di oggi i due si sono allenati ancora a parte, lontano dal gruppo squadra. Il loro rientro, però, non pare essere lontanissimo. Sotto lo sguardo vigile dello staff bianconero, i due proseguiranno la preparazione dedicata e puntano ad essere reintegrati progressivamente con il gruppo squadra.

La data del rientro non è ancora stata cerchiata in rosso sul calendario, ma si procederà a vista, valutando giorno dopo giorno le loro effettive condizioni. Nei prossimi giorni si capirà se potranno essere convocati per la gara contro l'Empoli.

Calcolando anche la possibile assenza di Nico Gonzalez, Motta potrebbe confermare Cambiaso avanzato nel tridente al fianco di Koopmeiners e Yildiz. In mezzo al campo, Locatelli e Fagioli, possibile un'altra panchina per Douglas Luiz.

Fantacalcio.it per Adnkronos