Juve: Kelly parzialmente in gruppo

Reduce dal pareggio con la Lazio, la Juventus si appresta a ospitare l'Udinese nel match valevole per la 37esima giornata del campionato di Serie A.

Questa mattina ha lavorato parzialmente in gruppo il difensore Lloyd Kelly , sempre più vicino al recupero. Ancora lavoro a parte invece per Gatti, Cambiaso e Koopmeiners. Restano tutti in dubbio per la sfida con l'Udinese, anche se Tudor spera di poter recuperare almeno uno dei due difensori centrali.

Fantacalcio.it per Adnkronos