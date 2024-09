Juve, Nico Gonzalez recuperato. Gol anche in Nazionale

Arrivano ottime notizie per i fantallenatori e per Thiago Motta. La contusione alla caviglia, rimediata negli scorsi giorni, sembra essere finalmente alle spalle. Nico Gonzalez torna titolare nella sua Argentina.

Non solo: l'attaccante bianconero ha ritrovato anche la rete, timbrando il cartellino all'avvio del secondo tempo.

A dare uno sguardo alle nostre probabili, bisognerà attendere ancora qualche giorno per avere ulteriori informazioni. Di certo, il ritorno dal 1' in Nazionale di Nico Gonzalez è un segnale incoraggiante anche per i fantallenatori.

Seppur l'exploit di Mbangula ed il jolly Cambiaso, l'argentino è tra i profili più attesi da tifosi e giocatori, che non vedono l'ora di schierarlo alla prima giornata disponibile. Contro l'Empoli ci sarà: se da titolare o da subentrante, non resta che attendere il rientro alla Continassa.

Uno dei protagonisti sta per tornare dunque, dopo un avvio condizionato dalla trattativa che, proprio negli ultimi giorni di calciomercato, lo ha portato dalla Fiorentina alla Juventus.

Fantacalcio.it per Adnkronos