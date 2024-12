Juventus, Cambiaso non convocato

In un Allianz Stadium tutto esaurito, la Juventus oggi alle ore 21 affronterà il Manchester City nell'ultimo match del 2024 della League Phase della UEFA Champions League. Nel match in programma non ci sarà però Andrea Cambiaso, che ieri aveva lavorato in gruppo dopo l'infortunio alla caviglia rimediato sabato scorso in campionato contro il Bologna. L'esterno bianconero non sarà rischiato e dovrebbe tornare in campo da sabato contro il Venezia.

Di seguito la lista dei convocati bianconeri scelti da Thiago Motta per il match contro i Citizens: Perin, Pinsoglio, Di Gregorio, Gatti, Danilo, Kalulu, Savona, Rouhi, Locatelli, Koopmeiners, McKennie, Thuram, Fagioli, Douglas Luiz, Conceicao, Vlahovic, Yildiz, Adzic, Weah, Mbangula.

Fantacalcio.it per Adnkronos