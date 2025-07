Juventus, Joao Mario ha firmato

Joao Mario è un nuovo giocatore della Juventus. Il terzino classe 2000 arriva in bianconero dal Porto, nell'affare che ha portato Alberto Costa a vestire la maglia dei dragoni.

Di seguito, il comunicato formale dei bianconeri: "Joao Mario è ufficialmente bianconero.

Terzino venticinquenne, arriva alla Juventus a titolo definitivo dal Porto e firma un contratto che lo lega ai nostri colori fino al 30 giugno 2030.

João Mário Neto Lopes, questo il nome completo, nasce a São João da Madeira - comune del distretto di Aveiro - il 3 gennaio del 2000. Ed è proprio nella squadra della città natale, l’AD Sanjoanense, che muove i primi passi nel mondo del calcio prima di entrare a far parte, all’età di otto anni, dell’accademia del Porto.

La sua carriera si è sviluppata, finora, tutta con la maglia dei Dragões con la quale ha percorso tutta la trafila del settore giovanile fino ad arrivare in pianta stabile in prima squadra; 181 le presenze totali collezionate - partendo dall’esordio datato 15 luglio 2020 - con 5 reti e 25 assist all’attivo fra competizioni nazionali ed europee. Sono 9 invece i titoli conquistati in Portogallo, a cui si aggiunge il successo in UEFA Youth League dell’aprile del 2019 con la formazione giovanile del club di Oporto. Nel novembre del 2023, invece, il debutto con la nazionale maggiore portoghese nella vittoria lusitana contro il Liechtenstein.

João Mário lascia dunque il Portogallo per la prima volta, pronto così a questo nuovo e importante passo nella sua carriera.

Benvenuto alla Juventus João, ci vediamo in campo!".

Fantacalcio.it per Adnkronos