Juventus: KO Renato Veiga, le condizioni

Tegola in casa Juventus, infatti si è infortunato Renato Veiga mercoledì in Champions League contro il Psv. Oggi il calciatore si è presentato al J|Medical per essere sottoposto agli esami strumentali di rito, arrivato presso la struttura medica poco dopo le 14 zoppicando vistosamente, ma senza l'ausilio delle stampelle.

Veiga ha rimediato una lesione del tendine del plantare gracile della gamba destra e i tempi di recupero saranno valutati in funzione della sintomatologia, come comunicato con una nota dal club bianconero.

Il calciatore dunque salterà sicuramente la sfida di domenica in campionato contro il Cagliari e, probabilmente, anche le successive contro l'Empoli in Coppa Italia e col Verona ancora in campionato.

Fantacalcio.it per Adnkronos