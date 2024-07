Juventus, test medici: accertamenti approfonditi per Milik

La nuova stagione calcistica sta per cominciare. Oggi si è radunata la Juventus, i calciatori stanno arrivando a scaglioni per sottoporsi alle visite mediche di routine.

Al netto dei calciatori impegnati tra Euro 2024 e Copa America, il raduno inizierà nella giornata di domani: i bianconeri voleranno poi in Germania dal 20 al 26 luglio per una tournée tedesca.

Ma tornando alla strettissima attualità, oggi è giorno di visite anche per Arkadiusz Milik: l'attaccante polacco, infortunatosi al menisco mediale del ginocchio sinistro a ridosso dell'inizio di Euro 2024, verrà visitato in maniera approfondita. Lo staff medico sottoporrà il giocatore a controlli al ginocchio per valutare l'evoluzione del suo quadro clinico.

Intanto oggi è anche il giorno di Khéphren Thuram. Il club bianconero ha trovato l'intesa definitiva con il Nizza ed ha limato gli ultimi dettagli dell'affare che può essere considerato oramai chiuso a tutti gli effetti.

Il giocatore ventitreenne indosserà la casacca bianconera: affare fatto sulla base di circa 20 milioni di euro più bonus, per un totale di 25 milioni.

Fantacalcio.it per Adnkronos