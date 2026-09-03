Juventus, Thuram si è operato

Continua ad affollarsi l'infermeria della Juventus: questa mattina infatti Khephren Thuram è stato sottoposto a intervento di condroplastica per la guarigione della condropatia rotulea del ginocchio destro a Lione. Lungo stop, il francese rischia di tornare in campo da gennaio.

Nel frattempo, si registra anche l'infortunio di Juan Cabal, fermatosi durante l'allenamento di ieri: il difensore ha rimediato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. L'ex Verona dovrebbe restare fermo ai box per qualche settimana: potrebbe rientrare direttamente dopo la sosta in programma tra fine settembre e inizio ottobre.

Juventus, ecco la nota ufficiale sulle condizioni di Thuram e Cabal: "Questa mattina Khephren Thuram è stato sottoposto a intervento di condroplastica per la guarigione della condropatia rotulea del ginocchio destro. L’intervento, eseguito dal dott. Bertrand Sonnery - Cottet, alla presenza del responsabile sanitario del Club dott. Luca Stefanini, presso l’Hopital Prive Jean Mermoz a Lione è perfettamente riuscito e da domani il calciatore inizierà il programma riabilitativo.

In seguito a problema muscolare accusato durante l'allenamento di ieri, questa mattina Juan Cabal è stato sottoposto ad approfondimenti diagnostici presso il J|medical. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra".

Fantacalcio.it per Adnkronos