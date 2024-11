Lazio, infortunio per Castrovilli

Solamente tre partite a voto in campionato, oltre qualche breve spezzone di gara da quando è arrivato alla Lazio. Ora un nuovo stop per Gaetano Castrovilli : non sembra esserci pace per il centrocampista, costretto a fermarsi per un problema fisico.

Il calciatore dei biancocelesti dovrà sottoporsi a un intervento di pulizia al menisco, tappa obbligata per completare il suo recupero dopo le due pesanti (e invasive) operazioni al ginocchio.

Secondo le prime indiscrezioni, Castrovilli rischierebbe di star fuori almeno un mese e mezzo, in attesa di capire come procederà il percorso di recupero dopo l'intervento al ginocchio.

Fantacalcio.it per Adnkronos