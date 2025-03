Le ultime dai campi di Roma, Bologna, Udinese e Lazio

Le novità in vista del prossimo turno di campionato

Roma, OK Celik

Questa mattina Zeki Celik è tornato ad allenarsi in gruppo - anche se solo parzialmente - dopo essersi messo alle spalle il guaio muscolare alla coscia. Il turco è da considerare recuperato e convocabile nella sfida di sabato a Lecce in campionato.

Bologna, stop Lykogiannis

Se da un lato mister Vincenzo Italiano può sorridere per i rientri in gruppo oggi di Dan Ndoye, Michel Aebischer ed Emil Holm, dall'altro c'è apprensione attorno le condizioni di Charalampos Lykogiannis a causa di un trauma distorsivo della caviglia destra che lo terrà fuori sabato a Venezia.

Udinese, in dubbio Thauvin

Per il match di domenica a San Siro il tecnico bianconero Kosta Runjaic spera di poter recuperare Florian Thauvin, alle prese con una fascite plantare al piede destro. Domani, invece, tornerà Alexis Sanchez, alle prese con un affaticamento muscolare lamentato nei giorni scorsi con la Nazionale cilena, e andrà valutato.

Lazio, di nuovo in lista Pellegrini

Luca Pellegrini torna a far parte della lista Lega Serie A della Lazio. Il terzino infatti andrà a prendere il posto di Patric, escluso a causa dell'infortunio che dovrà smaltire: stagione finita per lo spagnolo e nuova occasione per Pellegrini.

Fantacalcio.it per Adnkronos