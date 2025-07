Leghe Fantacalcio®, altre opzioni

Non abbiamo ancora finito, perché abbiamo un'altra serie di opzioni supplementari da presentarvi. Tre per la precisione.

1) Sarà ora possibile definire un numero FISSO di giocatori da avere in rosa anche in una configurazione di RUOLI FULL FLEXIBLE rendendo di fatto più strategica la gestione della rosa. In precedenza, senza questa opzione, la tendenza dei fantallenatori era di portare tutti i ruoli al max, di fatto creando solo una rosa fissa più ampia e annullando gli effetti positivi della flessibilità. Ora c'è da scegliere e avrà mani libere nel muovere gli spazi volatili durante sessioni di mercato o di scambio.

2) Lo scorso anno, allorquando una lega aveva già rose parzialmente o totalmente caricate, la maggior parte delle opzioni (dimensione rosa, opzioni under, team cap, ecc), non era più modificabile. Ora, tranne che in presenza di mercati on running, saranno sempre consentite modifiche di tipo ESPANSIVO.

3) L’opzione “limita vittoria” in fase di calcolo consente di togliere un gol alla squadra con punteggio più alto se la differenza di fantapunti è <=X e le squadre sono in fasce diverse ma attigue. Ora, così come accade già con l’altra opzione limita pareggio, sarà facoltativamente possibile escludere l’attivazione del limita vittoria quando una delle due squadre è sotto soglia gol (quindi in status di 1-0).

Fantacalcio.it per Adnkronos