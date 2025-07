Lorenzo Colombo è un nuovo attaccante del Genoa

Un'altra stagione in prestito per Lorenzo Colombo, la quarta consecutiva in Serie A. Dopo i campionati con Lecce, Monza ed Empoli, per l'attaccante classe 2002 di proprietà del Milan, pronta una nuova annata con il Genoa.

Le due società hanno trovato l'accordo sulla base di un prestito con obbligo riscatto, che si verificherà al raggiungimento di determinati obiettivi. Colombo ha già lasciato il centro sportivo del Milan, pronto a raggiungere i nuovi compagni.

In termini di Fantacalcio, Colombo è un buon attaccante. Al Genoa può avere il suo spazio, nell'ultima stagione di Empoli ha chiuso il campionato con 6 gol.

Fantacalcio.it per Adnkronos