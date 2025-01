Milan, altro infortunio per Pulisic

Vittoria in rimonta molto importante per il Milan di Conceiçao che ha battuto il Como grazie alle reti di Theo Hernandez e Leao. Tre punti fondamentali con la squadra rossonera che si rilancia in classifica, la zona Champions dista adesso cinque punti con un'altra partita da recuperare.

Arrivano, pero', anche notizie non positive. Durante il match contro i lariani Pulisic ha accusato un altro infortunio. Il problema dovrebbe essere di natura muscolare, perché nonostante avesse ricevuto un colpo alla caviglia, l'americano si è toccato ripetutamente il flessore mentre era a terra.

Ma non solo, perché anche Thiaw e Morata hanno accusato dei problemi fisici, come annunciato anche dallo stesso tecnico al termine della partita: "Pulisic e Thiaw li valuteremo domani, hanno accusato problemi muscolari. Anche Morata, aveva un po' di fastidio a livello muscolare e abbiamo deciso di non rischiarlo. Stiamo valutando tutto a livello di lavoro, dobbiamo crescere anche su questo piano. Se vogliamo avere intensità bisogna essere al top e in questo momento ci manca qualcosa".

Il Milan tornerà quest'oggi al lavoro per preparare il match in programma sabato pomeriggio contro la Juventus.

Fantacalcio.it per Adnkronos