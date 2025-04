Milan: KO Walker, chi lo sostituirà?

Piove sul bagnato in casa Milan: si è infatti infortunato Kyle Walker, che ha rimediato una frattura al gomito ed è stato sottoposto a regolare intervento chirurgico. Stagione finita o quasi per l'ex City, che dovrà lavorare per recuperare il prima possibile e si spera di ritrovarlo almeno nelle ultime partite di campionato.

Mister Conceicao lavora a Milanello con la squadra, il tecnico ha gli occhi puntati soprattutto su Terracciano che ora può diventare il nuovo titolare della fascia destra di difesa dei rossoneri. Conceiçao sta provando l'ex Verona in quella zona di campo, Terracciano si candida così per una maglia dal 1' minuto già venerdì contro l'Udinese al Bluenergy Stadium.

Mai titolare con il tecnico ex Porto, Terracciano proverà a ritagliarsi uno spazio primario in questo finale di stagione. Sarà l'unica ipotesi al vaglio di Conceiçao? Il portoghese ragiona, senza accantonare le alternative Jimenez e Tomori.

Fantacalcio.it per Adnkronos