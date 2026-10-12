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Milan, Saelemakers si opera: lungo stop

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Amorim perde un pezzo da novanta

Amorim - (Ipa)
Amorim - (Ipa)
12 ottobre 2026 | 15.33
LETTURA: 1 minuti

In attesa di scoprire le condizioni di Gabbia, che ieri si è fermato durante il primo tempo di Sassuolo-Milan, Amorim deve incassare una bruttissima notizia. 

Stando alle ultime indiscrezioni, l'infortunio alla caviglia rimediato da Saelemakers si è rivelato più serio del previsto: per l'esterno belga sarà necessario un intervento chirurgico. Il problema è emerso durante una seduta di allenamento nel corso della sosta per le nazionali e ha spinto lo staff medico a valutare la soluzione operatoria.

Il giocatore, ex Roma e Bologna, partirà oggi per Amsterdam, dove verrà sottoposto a ulteriori controlli prima di entrare in sala operatoria. L'intervento è programmato per domani e solo dopo si capiranno quali saranno i reali tempi di recupero di Saelemaekers anche se la sensazione è che non lo vedremo prima di quattro mesi.

Fantacalcio.it per Adnkronos

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