Milan, Saelemakers si opera: lungo stop

In attesa di scoprire le condizioni di Gabbia, che ieri si è fermato durante il primo tempo di Sassuolo-Milan, Amorim deve incassare una bruttissima notizia.

Stando alle ultime indiscrezioni, l'infortunio alla caviglia rimediato da Saelemakers si è rivelato più serio del previsto: per l'esterno belga sarà necessario un intervento chirurgico. Il problema è emerso durante una seduta di allenamento nel corso della sosta per le nazionali e ha spinto lo staff medico a valutare la soluzione operatoria.

Il giocatore, ex Roma e Bologna, partirà oggi per Amsterdam, dove verrà sottoposto a ulteriori controlli prima di entrare in sala operatoria. L'intervento è programmato per domani e solo dopo si capiranno quali saranno i reali tempi di recupero di Saelemaekers anche se la sensazione è che non lo vedremo prima di quattro mesi.

Fantacalcio.it per Adnkronos