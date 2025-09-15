Milan, si fermano Maignan e Pavlovic

Il Milan batte il Bologna di corto muso in uno dei posticipi della terza giornata. Allegri può esultare, ma nel frattempo deve fare i conti con le condizioni di Maignan e Pavlovic che sono usciti dal campo durante la partita per alcuni problemi fisici.

Il portiere francese si è sottoposto oggi agli esami strumentali che hanno chiarito il suo stato di salute: escluse lesioni muscolari. Buone notizie dai controlli clinici; Maignan verrà comunque monitorato nei prossimi giorni in vista del prossimo impegno contro l'Udinese. Anche perché come riferito dallo stesso Allegri in conferenza stampa, il soleo è un muscolo delicato e così come per Leao si eviteranno rischi.

Discorso analogo per Strahinja Pavlovic: accertamenti approfonditi anche per il difensore. Nessuna lesione muscolare. Anche lui resta in dubbio per la sfida contro i friulani: le sue condizioni verranno monitorate dallo staff medico dei rossoneri.

Fantacalcio.it per Adnkronos