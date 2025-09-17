circle x black
Napoli al completo. Torna anche Meret

Il portiere ha recuperato

Alex Meret (Fotogramma/Ipa)
Alex Meret (Fotogramma/Ipa)
17 settembre 2025 | 09.15
Il Napoli si prepara all'esordio di fuoco in Champions League contro il Manchester City di Guardiola.   Meret è pronto a tornare titolare, dopo aver superato il problema ai flessori della coscia che gli è costata la convocazione a Firenze. 

E adesso chi giocherà tra i pali? Non è da escludere l'ennesima alternanza, anche se il gioco coi piedi del portiere serbo potrebbe essere utile ad Antonio Conte contro gli inglesi. 

Non è questo l'ultimo dubbio di formazione che si porta il tecnico azzurro alla vigilia. Spinazzola ed Olivera si giocheranno una maglia da titolare sino all'ultimo secondo disponibile. Il primo ha dato grandi risposte a Firenze, siglando l'assist per Hojlund. Il secondo, invece, darebbe più garanzie fisiche e difensive.

In attacco possibile conferma per Hojlund con Lucca che a quel punto potrebbe partire titolare lunedì sera contro il Pisa. 

