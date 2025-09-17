circle x black
Navalny, la vedova: "Alexei è morto per avvelenamento, test lo dimostrano"

Julia Navalnaya in un post su 'X' spiega: "Inviati campioni a laboratori all'estero e entrambi confermano"

Julia Navalnaya , moglie di Alexei Navalny - (Ipa)
Julia Navalnaya , moglie di Alexei Navalny - (Ipa)
17 settembre 2025 | 11.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Test di laboratorio hanno concluso che Alexei Navalny è morto per avvelenamento. Lo rivela la vedova, Julia Navalnaya, che con un post su 'X' spiega che ''siamo riusciti a trasferire all'estero i materiali biologici" del principale oppositore del presidente russo Vladimir Putin morto in una colonia penale in Siberia nel 2024. I laboratori di due Paesi diversi hanno condotto le analisi. Questi laboratori, indipendentemente l'uno dall'altro, hanno concluso che Alexei è stato avvelenato''.

Navalnaya sottolinea che ''questi risultati sono di pubblica importanza e devono essere pubblicati. Meritiamo tutti di sapere la verità''.

Navalnya Navalnaya Alexei Navalny avvelenamento Navalny Julia Navalnaya oppositore Putin navalny avvelenamento alexei navalny causa morte alexei navalny morte alexei navalny moglie
