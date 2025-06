Napoli, chiusa la prima cessione

Rafa Marin non ha mai convinto Antonio Conte e lo staff azzurro. Il difensore spagnolo ha giocato pochissime partite nell'anno dello scudetto ed ora è pronto a tornare nella Liga.

Rafa Marin sarà a breve un nuovo giocatore del Villarreal.

L'ex Real Madrid si trasferirà in Liga in prestito oneroso con diritto di riscatto, fissato quest'ultimo a 15 milioni di euro. Un affare già vicino a concretizzarsi nello scorso gennaio, poi saltato a causa del mancato arrivo di Danilo al Napoli. Arrivato Marianucci, confermati Juan Jesus, Rrahmani e Buongiorno, ora il Napoli punta Beukema. L'olandese è l'obiettivo numero uno per la difesa di Conte: si tratta col Bologna, che però fa muro alla proposta degli azzurri.

L'alternativa si chiama Scalvini, ma anche in questo caso l'Atalanta fa muro e chiede una cifra vicina ai 50 milioni di euro.

Fantacalcio.it per Adnkronos