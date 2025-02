Napoli: Olivera può rientrare prima del previsto

Buone notizie per Antonio Conte, già in emergenza per i ko di Spinazzola e Neres

Emergenza vera per il Napoli: Conte non ha titolari sulla fascia sinistra, dove prima Olivera e poi Spinazzola e Neres hanno alzato bandiera bianca per infortunio. L'adattato Mazzocchi ha mostrato qualche criticità contro l'Udinese e ora gli azzurri proveranno a stringere i denti sino allo scontro diretto contro l'Inter.

Anche perché il Napoli incrocia le dita: Mathias Olivera può rientrare in anticipo, almeno rispetto alle previsioni iniziali. L'uruguaiano potrebbe essere già convocato per la gara Scudetto del 2 marzo, in attesa di ulteriori aggiornamenti da Castel Volturno. Nei prossimi giorni lo staff medico di Conte valuterà il decorso dell'ex Getafe, nella speranza di ritrovarlo quanto prima sulla sinistra.

In attesa che il Napoli ritrovi i titolari, sabato contro la Lazio toccherà nuovamente a Mazzocchi. Occhio anche all'ipotesi Juan Jesus, che con il rientro di Buongiorno potrebbe slittare come terzino sinistro. Un qualcosa di poco plausibile ad oggi, ma che Conte starebbe studiando come ulteriore carta da giocarsi sul tavolo dell'Olimpico.

Fantacalcio.it per Adnkronos