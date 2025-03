Neres torna a disposizione: si è allenato in gruppo

Buone notizie per il Napoli in vista delle ultime dieci giornate di campionato.

Gli azzurri, per la volata scudetto, potranno contare anche sul contributo di David Neres .

Dopo la vittoria sulla Fiorentina, quest'oggi il Napoli è tornato in campo per iniziare a preparare la trasferta di Firenze e per l'occasione è tornato ad allenarsi in gruppo anche David Neres.

L'esterno azzurro si è messo alle spalle i problemi di natura muscolare e sarà a disposizione per il match del Penzo. Da valutare, invece, le condizioni di Scott McTominay, uscito malconcio dal match con i viola.

Il rientro di Neres potrebbe spingere Antonio Conte a tornare al 4-2-3-1 viste le caratteristiche dell'ex Ajax.

Difficile, infatti, immaginare che Neres possa giocarsi il posto con Raspadori nel 3-5-2 utilizzato nelle ultime settimane. Ad ogni modo, almeno per il match di Venezia, Conte potrebbe confermare la formazione vista all'opera nelle ultime uscite per poi cambiare dopo la sosta.

Fantacalcio.it per Adnkronos